Polícia Civil prende em Sergipe investigado por homicídio praticado no Sertão de Alagoas

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio praticado no Sertão de Alagoas. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (10), em Aracaju.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado na cidade alagoana de Poço das Trincheiras (AL). A vítima foi morta com golpes de faca no dia 12 de abril de 2022. Desde então, o investigado estava foragido de Alagoas.

O homem já encontra-se preso e à disposição da Justiça. Ele deverá ser transferido para o estado de Alagoas, onde ocorreu o crime.