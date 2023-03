Polícia Civil prende foragido da justiça de Sergipe em ação conjunta em Santa Catarina

A Polícia Civil de Sergipe, em ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina, localizaram e cumpriram mandado de prisão preventiva contra foragido pelo crime de roubo em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu nessa quinta-feira (02).

De acordo com informações da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), após cometer vários crimes de roubo nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, o investigado passou a morar no estado de Santa Catarina.

No entanto, o suspeito possui mandado de prisão preventiva em aberto em Sergipe. Por isso, após troca de informações entre as DRFV dos dois estados, os policiais civis da Delegacia Forquilhinha, em Santa Catarina, localizaram e prenderam o acusado.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Joinville/SC e permanecerá à disposição da Justiça até que seja encaminhado para Sergipe.