Nesta quinta-feira, 27, a Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, prendeu um foragido da justiça pernambucana por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa. O homem, de 51 anos, estava foragido há 15 anos.

O caso aconteceu em 2009, no povoado Boqueirão da Mata Verde, na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco. Na ocasião, o foragido teria discutido com o seu amigo, saído do local, e voltado com uma faca em mãos. Com a arma branca, golpeou a vítima no peito, ocasionando em homicídio.

Após o fato criminoso, o homem se refugiou no povoado Tanque de Pedra, em Nossa Senhora da Glória, local que fica aproximadamente 220 km de onde ocorreu o crime.

Com a possível localização do foragido, a Polícia Civil realizou uma operação com o objetivo de prender o suspeito, a mesma foi concluída com sucesso nesta quinta. O homem ainda tentou fugir dos policiais, porém não teve êxito.

Após a prisão, o foragido confessou a autoria do crime. Agora, o preso será encaminhado para a audiência de custódia e estará à disposição do Poder Judiciário de Pernambuco. A Polícia Civil reintegra a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181).