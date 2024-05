A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu, na tarde desta sexta-feira, 10, um homem conhecido como “Eletrônica”. Ele é investigado no crime de homicídio que vitimou Rinaldo Batista da Silva, no povoado Queimada da Onça, município de Glória.

Segundo apurado no inquérito policial, no dia 25 de outubro de 2022, a vítima possuía um bar no povoado Queimada da Onça, frequentado constantemente pelo foragido. Na data do crime, “Eletrônica” solicitou que lhe fosse entregue uma dose de cachaça, com pagamento posterior, mas, diante da negativa do dono do local, o investigado desferiu golpes de faca nas costelas e pescoço da vítima, que foi levada ao hospital, mas acabou falecendo dias depois.

O suspeito fugiu da cidade, retornando somente no dia de hoje, 10, na crença de que não seria preso, mas as equipes policiais estavam atentas e, imediatamente, tiveram conhecimento de sua chegada, quando então efetuaram sua prisão.