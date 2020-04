Polícia Civil prende foragido por tentativa de homicídio em Canindé de São Francisco

Na noite dessa terça-feira, 31, a Polícia Civil localizou e prendeu o foragido Helenilton Santos de Souza, 22, em Canindé de São Francisco. O suspeito foi preso pelo crime de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em 7 de novembro de 2018.

De acordo com as investigações, após o recebimento de informações sobre a localização do suspeito, a equipe policial conseguiu localizar Helenilton na cidade de Canindé de São Francisco. “O suspeito é natural de Itabaiana e estava nas imediações do pátio da feira. Concretizamos sua prisão lá”, explicou o delegado Fábio Santana.

Ainda de acordo com as informações policiais, o suspeito se encontra na Delegacia de Canindé de São Francisco, custodiado, e à disposição da Justiça da comarca de Canindé de São Francisco. “O crime ocorreu em 7 de novembro de 2018, quando suspeito teria desferido dois golpes com o canivete de pressão nas costas da vítima que foi socorrida no hospital e felizmente sobreviveu”, completou o delegado.

SSP