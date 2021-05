Policia Civil prende homem acusado de estuprar filhas de 02 e 07 anos

Policiais civis de Monte Alegre, coordenados pelos delegados de polícia Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado, após o mesmo retornar da fronteira com a Bolívia para a cidade de Monte Alegre.

Durante as investigações foram realizadas escutas das menores que através de relatos detalhados confirmaram as suspeitas dos abusos que vinham sofrendo. Segundo relata o delegado Eurico Nascimento, uma das vítimas devidamente representada, afirma, sem tergiversar, que teve relações sexuais diárias com o genitor dos 07 aos 12 anos de idade (embora os abusos sexuais tenham sidos iniciados anteriormente) e com os 11 anos de idade engravidou do pai ao qual ministrou remédios abortivos que inviabilizaram a gestação. Acrescentou ainda que a sua irmã mais nova, a época do crime com 02 anos de idade, também foi abusada com carícia do genitor e com a realização de sexo oral. Após denúncias encaminhadas pelo Disque 100, o conselho tutelar e a policiai civil foram acionados, razão pela qual o investigado se evadiu para uma cidade na fronteira com a Bolívia de onde continuava em contato com a filha, através de videochamada pelo whatsapp, solicitando que fossem mostradas partes íntimas.

Em posse de laudos periciais que atestaram a prática de conjunção carnal, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado, o que foi acatado pelo Judiciário local. No dia de hoje demos cumprimento ao respectivo mandado de prisão.

Ao ser interrogado, o investigado confessou a prática dos crimes sexuais contra as duas filhas dando detalhes de como aconteciam, inclusive afirmou ter continuado com os atos sexuais enquanto a criança ainda se recuperava do aborto.

A polícia Civil destaca que informações e denúncias podem ser repassadas de forma sigilosas através do Disque-Denúncia pelo telefone 181, sendo uma importante ferramenta na resolução de crimes de toda natureza, especialmente nos de natureza sexual. Caso tenha conhecimento, DENUNCIE.