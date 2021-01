Polícia Civil prende homem armado no município de Areia Branca

Policiais civis da Delegacia de Areia Branca prenderam em flagrante Carlos Alberto da Silva Cardoso, 37 anos, por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi detido na manhã dessa quarta-feira, 13, na BR-235, próximo ao povoado Junco, em Areia Branca.

De acordo com o delegado Érico Xavier, os policiais obtiveram a informação de que um homem teria feito disparos de arma de fogo em frente à Clínica da Família, naquele município. O caso ocorreu na segunda-feira, 11.

Os investigadores diligenciaram e atestaram a veracidade da informação. Assim, os policiais localizaram e abordaram o suspeito na manhã dessa quarta-feira, 13. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 22, com 11 munições intactas e três deflagradas.

Carlos Alberto foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e também será investigado pelos disparos de arma de fogo feitos em via pública. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

SSP