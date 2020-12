Polícia Civil prende homem com 40kg de maconha em Itabaiana

Agentes da Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Edvan Santos da Silva, conhecido como “Suingueira”. No momento da ação policial, ele estava em posse de 72 tabletes de maconha prensada, totalizando 40 kg da droga. O caso ocorreu no bairro Bananeiras, em Itabaiana, nesta terça-feira, 15.

Segundo o delegado Khertton Rafael, titular da Denarc de Itabaiana, durante as diligências a equipe flagrou o suspeito vendendo a droga em um imóvel da localidade. Os policiais também visualizaram outras seis pessoas, das quais duas foram encaminhadas à delegacia, sendo enquadrados na condição de usuários do entorpecente.

“O investigado é reincidente, já foi condenado por tráfico de drogas ilícitas pela comarca de Nossa Senhora da Glória, cumpriu dois anos de reclusão e estava em liberdade, tornando a praticar o mesmo delito, agora na cidade de Itabaiana”, explicou. O suspeito preso na ação policial desta terça-feira foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia na capital.

