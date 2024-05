Equipes das delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida prenderam em flagrante um homem de 21 anos. Ele estava em posse de diversos celulares furtados durante festividades em Nossa Senhora Aparecida e também em Cajueiro (AL). A ação policial ocorreu na noite dessa sexta-feira, 24, em Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, que comandou a ação policial, o homem foi visto em atitude suspeita por volta das 22h.

“Ele estava guardando uma bolsa no interior de um automóvel estacionado na área da festa, em Nossa Senhora Aparecida, quando foi abordado pelos policiais”, informou.

Diante da abordagem policial, o suspeito confessou que teria adquirido os aparelhos celulares durante festividade em Cajueiro (AL), ocorrida nas datas de 22 e 23 de maio.

Também durante a abordagem, os policiais identificaram que o suspeito já havia sido preso pelo crime de furto. “Agora, ele já se encontra à disposição da Justiça”, complementou o delegado Gregório Bezerra.

As investigações terão continuidade a fim de confirmar de onde são todos os celulares apreendidos com o suspeito e também para verificar a eventual participação de outras pessoas na investida criminosa.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.