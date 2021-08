Polícia Civil prende homem em flagrante por agressão contra companheira em Itabaiana

Policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana, com o apoio da Delegacia Regional, prenderam em flagrante um homem pela prática de crimes no âmbito da violência doméstica. A prisão ocorreu na última sexta-feira (13).

Segundo os delegados Lorena Rocha e Gledson Santos, o homem é suspeito de agredir a companheira na presença dos filhos dela. O investigado foi preso e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil orienta à população que contribua com a apuração de crimes de violência contra a mulher. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.