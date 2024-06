Equipe da Delegacia de Monte Alegre prendeu em flagrante um homem suspeito de filmar uma adolescente de 14 anos enquanto a vítima estava tomando banho. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 6.

Segundo o delegado Artur Herbas, o suspeito é ajudante de pedreiro e trabalhava em uma obra que acontecia no terreno vizinho à casa da vítima em Monte Alegre.

“O suspeito posicionou um cavalete ao lado da casa da vítima e subiu para fazer registros em seu celular. A adolescente percebeu e pediu ajuda”, detalhou o delegado.

O delegado destacou que filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica é crime previsto no artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Dessa forma, tal delito possui gravidade elevada e não permite a fiança em sede policial”, acrescentou Artur Herbas.

O preso encontra-se à disposição da justiça e será devidamente encaminhado para a audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).