Polícia Civil prende homem investigado por estupro em Lagarto

Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 27 anos investigado pelos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (24), no povoado Limoeiro.

De acordo com o averiguado, os crimes teriam ocorrido no ano de 2018. As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) da Delegacia Regional de Lagarto.

Em setembro de 2021, o investigado teve a prisão decretada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe após rejeição do habeas corpus impetrado pela defesa. Ele já se encontra à disposição da Justiça.