Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no município de Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância realizaram, na tarde dessa quarta-feira (22), a prisão em flagrante de Carlos Henrique Oliveira Nascimento, 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no Conjunto Paulo Amaral, localizado no município de Estância, região Sul do Estado.

De acordo com relato policial, a prisão ocorreu após denúncias de que o indvíduo estaria realizando o comércio de entorpecentes. Ao chegarem ao local informado, os policiais localizaram com o suspeito uma balança de precisão, maconha e dinheiro.

Diante do fato, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia para adoção das providências cabíveis.