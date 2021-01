De acordo com a delegada Meire Mansuet, o homem teria jogado café quente na vítima. A jovem foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, onde foi atendida com queimaduras graves.

Assim que o fato foi comunicado à Polícia Civil, foram feitas as diligências, que resultaram na prisão do suspeito do crime. Ele foi conduzido à delegacia pelos policiais civis plantonistas.

Após o auto de prisão em flagrante, a detenção foi convertida em prisão preventiva, durante audiência de custódia. A Polícia Civil destaca que as denúncias de crimes contra a mulher também podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSPSE