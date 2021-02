Polícia Civil prende homem que tentou degolar ex-companheira em Aparecida

No dia 21.02.2021, por volta das 10h00min, no Município de Nossa Senhora de Aparecida-SE, a jovem Erlaine Lima Almeida, 27 anos, foi degolada em frente a familiares, recebendo facadas no pescoço, pelo seu ex-companheiro, o indivíduo de nome Flávio Mota de Meneses. A Polícia Militar foi acionada e prestou o pronto e imediato socorro a vítima, e a mesma foi hospitalizada com vida. O suspeito fugiu ao ouvir o som da sirene policial sendo impedido de finalizar o seu intento criminoso. (Relembrem o caso)

A Polícia Militar apreendeu a faca peixeira utilizada no crime ainda no local do fato, a arma branca ainda estava com a etiqueta de preço, demonstrando assim a premeditação e a frieza por parte do autor que comprou o instrumento apenas para realizar o feminicídio em face de sua ex-companheira com quem tem uma filha de apenas 5 anos de idade.

A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar o fato criminoso em tela, e através de testemunhas oculares foi confirmado a autoria do feminicídio tentado tendo como autor a pessoa de Flávio Mota de Meneses.

De acordo com a investigação, Flávio conviveu um relacionamento conturbado com a vítima durante aproximadamente 6 anos, já tendo esse a violentado diversas vezes, inclusive com garfadas e socos. Flávio já foi investigado por sequestro, cárcere privado, ameaça e injúria, todos no âmbito da violência doméstica com suas ex-companheira.

Uma das testemunhas que presenciou o fato criminoso, descreveu uma verdadeira cena de terror. Conforme o seu depoimento, Erlaine chegou aos prantos em frente de sua casa pedindo ajuda, essa abriu a porta para a vítima e a escondeu no fundo de sua residência. Entretanto, Flávio Mota arrombou a porta da frente e entrou na referida casa com uma faca peixeira na mão, encurralou a vítima no fundo da casa e começou a agredi-la com socos e ponta pés e falou a seguinte frase: “sua puta, hoje vou te matar!”. Familiares da vítima tentaram intervir na defesa de

Erlaine mas o agressor de maneira fria ameaçou os demais dizendo que quem chegasse perto também iria morrer. Em seguida, Flávio degolou Erlaine na frente de todos e ainda a perguntou quando esta fechou os olhos em hemorragia intensa, “já morreu?”. O crime gerou grande repercussão na pequena cidade.

Compreendendo que a liberdade do suspeito oferecia um grande risco para ordem pública, a Polícia Civil de Ribeirópolis e Aparecida representou em segredo de justiça pela decretação da prisão preventiva de Flávio Motade Meneses, e com o parecer Ministerial favorável, a prisão foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário competente. E no dia de hoje (23.02.2021) após o suspeito se apresentar com os seus advogados na Delegacia de Polícia de Ribeirópolis para prestar esclarecimentos sobre o fato criminoso em tela, foi preso preventivamente pela Autoridade Policial desta urbe e se encontra preso a disposição da justiça.

