Policiais civis da Delegacia de Pedrinhas prenderam um homem de 36 anos investigado por estupro de vulnerável e tráfico de drogas no Bairro Novo. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 7, e foi divulgada nesta segunda-feira, 10.

Segundo as informações policiais, após denúncias anônimas informando sobre um ponto de drogas na região central de Pedrinhas, as equipes de investigação iniciaram as diligências na localidade.

Com a confirmação das informações recebidas pela polícia de forma anônima, o investigado foi preso pela equipe.

A Polícia Civil solicita à população que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.