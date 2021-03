Polícia Civil prende investigado por tráfico de drogas em Carira

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam Deyvid Santos Rodrigues, investigado pela prática de tráfico de drogas. A ação policial, realizada nessa terça-feira, 16, ocorreu em continuidade a uma operação realizada na semana passada na região do município de Carira.

A ação policial da semana passada contou com a participação de várias unidades das polícias Civil e Militar. Naquela operação, foram presos quatro investigados pela prática do tráfico de drogas e mais um outro suspeito por posse ilegal de arma de fogo. A ação dessa terça-feira visou a prisão de Deyvid, que não havia sido encontrado anteriormente.

Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão e encaminhado a uma unidade policial, onde encontra-se à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Carira. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).