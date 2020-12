Polícia Civil prende no DF suspeito de homicídio em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Regional de Itabaiana, localizaram Manoel Jacó de Jesus, conhecido como “Samuca”, suspeito do crime que vitimou Orlando dos Santos. A ação criminosa foi praticada no dia 28 de setembro deste ano. O investigado foi preso em operação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e do Distrito Federal, nessa segunda-feira, 14.

De acordo com as investigações, a vítima foi encontrada morta na frente de casa, no povoado Malhada Velha, na Zona Rural de Itabaiana. Os levantamentos preliminares apontaram que Orlando dos Santos foi morto com golpes de objeto contundente, apresentando graves ferimentos na região da cabeça e traumatismo craniano. Após o crime, o suspeito fugiu da localidade.

A ação criminosa não teve testemunhas oculares e a identificação do suspeito foi fruto da investigação da DHPP de Itabaiana. Manoel Jacó de Jesus foi preso em uma casa localizada no Setor de Mansões, na cidade de Sobradinho, no entorno de Brasília (DF). Ele será encaminhado para Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça.

SSP