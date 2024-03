Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil prendeu um pai e um filho por suspeita de tráfico de drogas na zona rural do município de Propriá. Na ação, foi apreendida substância semelhante à maconha.

As detenções aconteceram em uma fazenda, localizada na rodovia SE-200, que liga os municípios sergipanos de Propriá e Neópolis. Com os dois suspeitos, que moravam no local, foram encontrados 500 gramas da droga em tablete e 200 gramas fracionadas para a revenda. Além disso, os agentes também apreenderam dinheiro e uma balança de precisão, utilizada para o comércio dos entorpecentes.

De acordo com a Delegacia de Propriá, os suspeitos estavam sendo monitorados pela Polícia Civil há aproximadamente um mês, quando foram registrados os primeiros indícios de tráfico. O proprietário da fazenda alegou não ter ciência da prática ilegal, porém também foi conduzido à unidade da Polícia Civil para prestar depoimento.