Polícia Civil prende pai suspeito de abusar sexualmente das filhas em Areia Branca

Policiais civis lotados na Delegacia de Areia Branca prenderam um homem suspeito de abusar sexualmente das filhas. O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro, na terça-feira de Carnaval. Foram realizados vários Disque Denúncias e durante a noite desse mesmo dia a vítima de 14 anos procurou à Delegacia de Areia Branca para denunciar os crimes.

Policiais militares conduziram à adolescente para Itabaiana. A delegada plantonista colheu as oitivas e pediu a prisão preventiva do suspeito. Diante disso, os policiais deram início às investigações para apurar as denúncias realizadas pela vítima.









O suspeito já estava sendo investigado por tráfico de drogas no município. Há 8 anos, ele já havia cumprido pena por tráfico de drogas e também respondeu um processo de homicídio no estado do Mato Grosso. Depois do ocorrido durante o Carnaval, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz plantonista.

*Com informações da PC