Polícia Civil prende quarto suspeito de roubo em fazenda na cidade de Carira

O quarto envolvido no roubo a uma fazenda no município de Carira compareceu à Delegacia Regional da cidade na última terça-feira, 29. Ele foi identificado como Márcio Gomes dos Santos. O crime ocorreu no dia 6 de maio deste ano. Na investida criminosa, os suspeitos renderam os funcionários e levaram um caminhão carregado com adubo, além de um automóvel.

A Delegacia Regional de Carira instaurou o inquérito policial e deu início às investigações logo após o crime. Depois de reunir provas da participação de Elielson de Jesus Rodrigues, de Deive Costa de Jesus – ambos funcionários da fazenda à época do fato -, de Silvan de Jesus e de Márcio, foram representadas as prisões preventivas, que foram deferidas pela Justiça.

Na semana passada, no dia 23 de setembro, as Delegacias de Carira, Frei Paulo e Ribeirópolis, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e a Delegacia de Paulo Afonso (BA) diligenciaram e cumpriram os mandados de prisão de Elielson, Deive e Silvan. Mas, Márcio, que residia na cidade baiana de Paulo Afonso, não foi localizado. No dia, 29, ele compareceu à Delegacia de Carira.

As buscas seguem para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.