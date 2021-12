Polícia Civil prende quatro suspeitos de tentativa de homicídio em Lagarto

Na última terça-feira (14) e quarta-feira (15), agentes da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, em nome de quatro suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida no dia 18 de maio desse ano, no Conjunto Albano Franco, município de Lagarto. Em uma das residências dos suspeitos, foi apreendida uma espingarda de fabricação artesanal.

Segundo a delegada Michele Araújo, no dia do fato, a vítima foi chamada na porta de sua casa e, ao atender no portão, foi surpreendida com disparos de arma de fogo de calibre elevado, tendo sido alvejada e levada ao Hospital Regional de Lagarto. Diante do atendimento imediato, a vítima sobreviveu, mas devido à gravidade de seus ferimentos, teve sua mão esquerda amputada.

“Com as informações colhidas até o presente, nós representamos a Vara Criminal de Lagarto por medidas cautelares, tanto de prisão, como de busca e apreensão domiciliar, objetivando recolher outras evidências que permitam a conclusão das apurações. Em uma das residências, nós localizamos uma espingarda de fabricação artesanal a qual foi apreendida, e seu proprietário, que é um dos presos, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo”, explicou a delegada.

As investigações ainda estão em curso e a Polícia Civil espera concluir o caso nos próximos 30 dias, período de vigência das prisões temporárias dos suspeitos. Informações sobre o crime podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.