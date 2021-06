Polícia Civil prende segundo envolvido em morte de criança em Feira Nova

Em continuidade às investigações sobre a morte da criança de nove anos na cidade de Feira Nova, policiais civis do município prenderam Wemerson de Jesus Santos, apelidado de “Brauno”. Ele foi preso no início da tarde dessa quarta-feira (16). O suspeito Janderson Bispo dos Santos Silva já encontra-se detido.

A delegada Maria Zulnaria, que está conduzindo as investigações atualmente, é o segundo envolvido no crime preso pela polícia. O primeiro investigado, Janderson Bispo dos Santos Silva, foi preso instantes após o crime por militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac).

“No depoimento, o investigado Janderson confessou que invadiu a casa e efetuou os disparos com a arma de fogo que portava e que um dos disparos atingiu a vítima de apenas nove anos que veio a óbito. As diligências foram continuadas para localizar o segundo suspeito, preso nessa quarta-feira”, detalhou.

A Polícia Civil pede que informações que contribuam com as investigações sobre a morte da criança de nove anos na cidade de Feira Nova sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.