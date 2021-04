Polícia Civil prende segundo suspeito de homicídio em Aquidabã

Policiais civis de Aquidabã prenderam Rodrigo Luan, 18. Ele é apontado pelas investigações como o segundo envolvido na morte de um jovem de 24 anos no município. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano, no centro de Aquidabã. Ele foi detido no povoado Mulungu, nessa quarta-feira, 7.

De acordo com as investigações, o suspeito pilotou a motocicleta para que o comparsa pudesse fazer os disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava na porta de casa ao lado da esposa. O primeiro envolvido no crime já havia sido preso. Rodrigo estava escondido no povoado Mulugum, zona rural de Aquidabã.

Os agentes fizeram o cerco policial e deram cumprimento ao mandado de prisão. Com essa detenção, o inquérito policial foi concluído e será encaminhado à Justiça no prazo de 10 dias.