Nesta terça-feira, 19, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo descumprimento de medida protetiva no município de Porto da Folha. A ação ocorreu num bar situado no Centro do município do Alto Sertão.

Em decorrência do suspeito ser reincidente nos crimes de violência doméstica contra a sua mãe e a ex-companheira, foi representada pela prisão preventiva do investigado, que foi devidamente acolhida pelo Poder Judiciário.

Com a expedição do mandado de prisão pela Justiça, a Polícia Civil de Porto da Folha realizou levantamentos e buscas, para chegar ao suspeito, que foi localizado num bar, onde cumpriu-se o mandado. Após a ação, o homem foi levado à delegacia local.

Em casos de delitos similares na região de Porto da Folha, a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.