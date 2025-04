Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (DM) cumpriram, na tarde desta terça-feira (2), um mandado de prisão contra um homem de 34 anos, investigado por diversos roubos na capital sergipana. Ele foi capturado no conjunto Agamenon Magalhães, no bairro José Conrado de Araújo, na Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, o investigado possui um extenso histórico criminal. “Com o avanço da investigação, foi feita a representação pela prisão preventiva dele, que foi prontamente deferida pela 3ª Vara Criminal, com parecer favorável do Ministério Público”, explicou.

Já nesta quarta-feira, durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito produtos oriundos de crimes, o que resultou também na lavratura de um auto de prisão em flagrante.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população e orienta que informações sobre crimes sejam repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.