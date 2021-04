Polícia Civil prende suspeito de estelionato em Aquidabã

Equipes da Polícia Civil de Aquidabã cumpriram o mandado de prisão preventiva de José Valdez, investigado pela prática de estelionato. Ele prometia empregos na gestão municipal mediante o pagamento de uma quantia de R$ 250. A detenção ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 7.

De acordo com as investigações, a vítima relatou que foi abordada pelo suspeito em um posto de saúde da cidade e que o investigado ofereceu um emprego na prefeitura. Mas, a vítima teria que pagar o valor indicado por ele. A vítima acabou caindo no golpe e pagou o dinheiro ao suspeito.

Ainda segundo o apurado no procedimento investigativo, Valdez não tem autorização e não faz parte da prefeitura na contratação de servidores. Ele usava o nome da prefeitura apenas para aplicar o golpe. Na ação policial, o suspeito fugiu para o interior do posto de saúde onde trabalha.

No cumprimento do mandado de prisão, foi necessário quebrar um cadeado para que o suspeito se entregasse à polícia. O caso foi apresentado ao delegado e posteriormente será comunicado ao juiz competente.

