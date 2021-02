Polícia Civil prende suspeito de estelionato em Lagarto

Em atuação integrada entre a Delegacia Regional de Lagarto e a 7ª Delegacia Metropolitana, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, suspeito do crime de estelionato. A operação foi feita nesta segunda-feira, dia 1.

Segundo o delegado Marcelo Hercos, titular da 7ª Delegacia Metropolitana, as investigações identificaram que o suspeito possui pelo menos dez boletins de ocorrência em seu desfavor, todos relativos a possíveis golpes que o investigado teria praticado.

“O suspeito adotava um modo de ação específico. Ele firmava contrato de prestação de serviços, especificamente de aplicação de porcelanato líquido, e, após receber o pagamento, não executava o serviço ou devolvia o dinheiro, lesando diversas pessoas”, explicou.

Atendendo representação da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, que foi cumprida pela Delegacia Regional de Lagarto. “Nós fomos contactados pelo delegado Marcelo informando que o suspeito poderia estar na cidade de Lagarto. A partir daí, nossa equipe realizou diversas diligências que resultaram em sua localização e no cumprimento de seu mandado de prisão”, explicou Michele Araújo, delegada Regional de Lagarto.

A Polícia Civil orienta outras possíveis vítimas de um homem com a mesma atuação verificada neste caso que compareçam a uma delegacia de polícia mais próxima para registro da ocorrência.

