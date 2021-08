Polícia Civil prende suspeito de furto em Estância

Policiais da Delegacia Regional de Estância prenderam José Jerônimo de Jesus após um furto nessa quinta-feira (5). A ação policial ocorreu após o recebimento de informações de que um homem teria acabado de furtar uma loja no Centro de Estância.

O suspeito foi encontrado em posse do produto do crime. Segundo o proprietário do estabelecimento, o flagranteado já havia tentado furtar o local duas vezes.

De acordo com o apurado, José Jerônimo, que é ex-presidiário, já estava sendo investigado por outro furto ocorrido na semana anterior, também em um estabelecimento comercial.

As investigações apontaram ainda que o suspeito, anteriormente, também ameaçou um feirante com uma barra de ferro, sendo o fato registrado por populares. O investigado foi preso e encaminhado à unidade policial.