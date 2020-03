Polícia Civil prende suspeito de homicídio em São Cristóvão

Policiais civis da 5ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante Jersilho Rufino Santos. A detenção dele foi em cumprimento a dois mandados de prisão pelas práticas de roubo qualificado e homicídio. Ele foi preso na segunda-feira, 16.

De acordo com as investigações, o suspeito praticou o homicídio no mês de junho de 2018. O crime foi cometido com golpes de faca no loteamento Tijuquinha, em São Cristóvão. Jersilho alegou que praticou a ação criminosa porque estava sendo ameaçado pela vítima, a qual o teria agredido.









O suspeito foi localizado no povoado Timbó III, na área rural de São Cristóvão. Com a prisão dele, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio e outro de detenção definitiva pelo cometimento de roubo qualificado. Ele encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

SSP