Polícia Civil prende suspeito de praticar atos libidinosos na presença de crianças

A equipe de investigação da Delegacia Especial de Atendimento a Criança e Adolescente Vítima (Deacav) prendeu um homem de 44 anos, investigado pela prática de atos libidinosos na presença de crianças em Aracaju. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 6.

As investigações, coordenadas pelos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, iniciaram quando policiais militares foram acionados para prender um homem que estava sendo agredido por populares após ter praticado atos libidinosos na presença de menores, na zona norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o suspeito praticava os atos em via pública, na frente de criaças de nove a dois anos de idade. Testemunhas foram ouvidas, e o suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado posteriormente.

O suspeito está à disposição da Justiça, após descumprimento de medidas cautelares, no aguardo das deliberações judiciais.