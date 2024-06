O homem é investigado por lesão corporal grave, incêndio, dano e ameaça

Nesta quinta-feira, 19, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de lesão corporal grave, incêndio, dano e ameaça no município de Poço Redondo. A vítima era ex-companheira do homem.

De acordo com as investigações policiais, os crimes foram motivados por ciúmes. Num primeiro momento, o homem agrediu a sua ex-companheira com uma mordida na bochecha, que acabou causando perda de tecido da face. Diante do ocorrido, foi concedida uma medida protetiva contra o suspeito.

Após a decisão da Justiça, o homem passou a ameaçar a mulher de morte e chegou a incediar a sua residência. Com a constante perseguição, a vítima se viu obrigada a mudar de cidade.

A partir da evolução do caso, a Polícia Civil fez a solicitação de prisão preventiva, que foi acatada pela Justiça e cumprida nesta quinta. O preso se encontra à disposição do Poder Judiciário e aguarda a sua audiência de custódia.