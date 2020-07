Polícia Civil prende suspeito de roubar veículo em Socorro horas após o crime

Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Igor Kennedy Oliveira Silva na madrugada desta quinta-feira, 16, na cidade de Aracaju. Ele é suspeito de roubar um veículo durante a noite dessa quarta-feira, 15, no conjunto João Alves, município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

De acordo com o delegado Kassio Kelinton, o casal vítima do suspeito procurou a delegacia para comunicar o fato. Diante das informações, as equipes policiais iniciaram buscas e localizaram o autor do crime.

“A equipe fez o levantamento necessário para a localização do veículo. O carro foi localizado, o suspeito identificado e preso, com outros objetos roubados das vítimas. Ele também estava com a arma de fogo utilizada no crime”, destacou.

O delegado detalhou o trabalho desenvolvido pela unidade policial. “Nós temos uma equipe que fica à disposição para as ocorrências de roubo de veículos. Damos uma atenção especial e rápida para poder solucionar e prender os autores envolvidos nesses crimes”, mencionou.

Além das ações da própria unidade policial, o delegado ressaltou a importância do trabalho integrado entre as polícias. “É importante ressaltar que o trabalho feito pelas Polícias Civil e Militar tem trazido resultados positivos no combate a roubos e furtos de veículos. Trabalhamos sempre em parceria entre a DRFV, o Getam e o BPRp”, finalizou.

SSP