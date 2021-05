Polícia Civil prende suspeito de roubo em Lagarto

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam um homem de 24 anos de idade, suspeito de um roubo ocorrido no dia 9 de março deste ano. A prisão, que ocorreu nessa segunda-feira (17), se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Na ação policial, também foi cumprido um mandado judicial de busca e apreensão na residência do investigado, resultando na apreensão de um conjunto de roupas possivelmente utilizadas pelo suspeito na prática delitiva.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, as investigações se iniciaram logo após o ocorrido e a equipe policial, mediante as diligências, conseguiu recuperar o celular da vítima que estava em poder do suspeito.

“Quando flagrado em posse do celular, o investigado afirmou que havia comprado o aparelho, apresentando uma versão que foi detalhadamente apurada e comprovada que era falsa. As evidências colhidas no curso da apuração apontam a autoria para o suspeito, razão pela qual representamos por sua prisão preventiva e busca e apreensão em sua residência, o que foi deferido pela Justiça”, explicou a delegada regional.

O celular da vítima já foi devolvido e o suspeito permanece preso à disposição da justiça. A investigação contou com o apoio de denúncias encaminhadas por meio do Disque-Denúncia. A Polícia Civil orienta que os cidadãos lagartenses continuem ajudando no enfrentamento à criminalidade encaminhando as denúncias por meio dos canais disponíveis, como o telefone 181 e o aplicativo Disque-Denúncia SE.