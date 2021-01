Polícia Civil prende suspeito de roubo em Umbaúba

Policiais das Delegacias de Itabaianinha e de Umbaúba, da Superintendência da Polícia Civil (Supci) e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Lucas Alves dos Santos, conhecido como “Lucas Gordinho”. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 27.

De acordo com o delegado Edson Nixon, responsável pelas investigações, Lucas Alves é suspeito de participar de uma série de roubos na região de Itabaianinha e municípios circunvizinhos. As investidas criminosas eram praticadas junto a um comparsa. Os crimes ocorreram entre novembro de 2020 e a primeira quinzena de 2021.

O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá criminalmente por, pelo menos, quatro roubos majorados. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Curtir isso: Curtir Carregando...