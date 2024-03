Nesta quarta-feira, 20, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de tráfico de drogas na cidade de Propriá.

As diligências sobre o caso tiveram início após o Disque-Denúncia (181) receber informações sobre uma casa abandonada de Propriá que estava sendo usada como local para esconder entorpecentes. No endereço indicado, a polícia apreendeu 600 gramas de uma substância semelhante à cocaína.

A partir dessa apreensão, foi aberta investigação para apurar a identidade do dono do entorpecente. Após chegar ao nome do suposto proprietário, a Polícia Civil fez a representação pela prisão preventiva dele junto ao Poder Judiciário, sendo prontamente atendida.

Assim, nesta quarta, a Delegacia Regional de Propriá cumpriu o mandado, conduzindo o homem à unidade da Polícia Civil, para os trâmites legais que o caso requer.

A Polícia Civil de Propriá pede à sociedade que, em caso de informação sobre atividades ilegais no município propriaense, esta pode ser repassada através do Disque-Denúncia (181). A identidade do denunciante será preservada.