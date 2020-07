Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Capela

Policiais civis da Delegacia de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) prenderam em flagrante Claudivan Santos lima, conhecido como “Romário”, por tráfico de drogas. Ele foi detido nessa terça-feira, 28, em Capela.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, após o recebimento de denúncias de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes nos arredores da região conhecida como “Sukitão”, foram iniciadas as diligências.

Ontem, 28, após constatarem indícios da prática do crime, os policiais efetuaram um procedimento de busca na região. Na ação policial, foram apreendidos diversos pinos plásticos contendo cocaína e duas porções de maconha, além de outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

Diante do ocorrido, o flagranteado foi conduzido até a Delegacia de Capela, para a formalização do procedimento. Em seguida, ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

SSP