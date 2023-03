Polícia Civil prende suspeito por estupro de vulnerável em Nossa Senhora do Socorro

Polícia Civil da Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) prende homem suspeito de estuprar duas crianças, no início de fevereiro deste ano, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. A prisão preventiva ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16, em Nossa Senhora do Socorro.

O homem era amigo íntimo da mãe das crianças, e aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com elas para poder cometer o crime. A mãe passou a ter conhecimento dos fatos quando uma delas acabou contando sobre o abuso que sofria.

Após investigações, foi descoberto que não somente o filho menor foi violentado como também o filho maior teria sido abusado outras vezes antes.

Diante da gravidade do fatos, as crianças foram encaminhadas para o Atendimento Médico e Psicológico para poder receber os devidos cuidados necessários.

O preso permanecerá à disposição da justiça e as investigações seguem em sigilo, resguardando as identidades das vítimas.

A Polícia Civil alerta a população que a maioria dos abusos sexuais cometidos contra crianças são praticados por familiares ou pessoas do convívio íntimo das vítimas. Quaisquer informações ou denúncias acerca de crimes contra vulneráveis podem ser comunicadas às DAGVs ou, de forma anônima, através do disque-denúncia, no número 181.