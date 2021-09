Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio em Malhador

Policiais civis de Malhador e de Moita Bonita efetuaram, na manhã desta quarta-feira (1º), a prisão de dois irmãos suspeitos da autoria de uma tentativa de homicídio que ocorreu em junho deste ano, no assentamento Marcelo Déda, localizado na zona rural de Malhador. O crime foi motivado pela cobrança de uma dívida. Eles foram presos no povoado Tingui, em Malhador.

Segundo a delegada Clarissa Lobo, o crime ocorreu após uma briga. “Os irmãos foram abordar o devedor, o que culminou em uma briga, na qual um dos autores golpeou a vítima com uma foice. Em um ato desesperado de defesa a vítima levantou os braços e teve o braço decepado na altura do punho e escapou porque populares intervieram, contendo os agressores”, explicou.

De acordo com as investigações, desde então, muitos são os relatos de que os suspeitos continuaram ameaçando a família do devedor. De posse dos mandados de prisão expedidos pela Justiça, os policiais cumpriram a ordem e apreenderam a foice utilizada no crime. Os suspeitos estão agora à disposição da Justiça.