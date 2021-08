Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas em Boquim

Policiais civis das Delegacias de Boquim e Pedrinhas prenderam em flagrante José Augusto, conhecido como “Boca”, e Richardson Fortunato, o “Baianinho”, suspeitos de tráfico de drogas. As prisões ocorreram no conjunto Matadouro, em Boquim, e foram divulgadas nesta quinta-feira (12).

As equipes receberam a informação, por meio de denúncia anônima, de que um homem estaria comercializando drogas no interior de sua residência. Os policiais seguiram para o local informado e flagraram José Augusto vendendo crack a dois usuários. Durante buscas no imóvel, foram localizadas mais drogas escondidas em cômodos da casa.

Em seguida, os policiais seguiram para outro endereço apontado como ponto de venda de entorpecentes. No momento da chegada das equipes, o suspeito Richardson tentou esconder o material ilícito no quintal da residência, mas os policiais localizaram várias pedras de crack enterradas nos fundos da casa, além de um celular roubado em Boquim.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.