Polícia Civil prende três suspeitos de roubo em Lagarto

Nesta segunda-feira (19), agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam três homens suspeitos de dois roubos, um deles ocorrido em 24 de junho no Povoado Coqueiro de Cima e o outro em 29 de junho no bairro Campo da Vila, ambos em Lagarto. As detenções, que ocorreram no bairro Jardim Campo Novo, se deram em cumprimento a Mandados de Prisão Preventiva expedidos pela justiça.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações identificaram a atuação de três homens, que utilizavam um veículo Chevrolet Prisma, cor prata, durante a execução dos crimes. “Com as informações angariadas no Inquérito Policial, identificamos os suspeitos e representamos por suas prisões, o que foi deferido pelo poder judiciário e cumprido nesta data”.

A investigação também contou com informações repassadas pelo Disque Denúncia (181), meio pelo qual a sociedade tem auxiliado o trabalho policial. A polícia civil orienta ainda que a população continue colaborando pelo telefone 181, garantido o sigilo do denunciante.