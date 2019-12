Polícia Civil prende trio acusado de aplicar golpes em idosos em Aracaju

Na última quinta-feira, 19, o Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope) detalhou a prisão de três homens identificados como José Everaldo Araújo Filho, 42 anos; Janair Cabral Nascimento, 52; e Márcio Melquiades Lopes, 33, acusados de aplicar golpes em idosos em Aracaju. Segundo informações do delegado André Davi, que coordenou as investigações, o trio abordava as vítimas após a saída de agências bancárias ou em ambientes públicos.









“Eles priorizavam os idosos como vítimas, os sequestrando e as levando até seu imóvel. Pediam que as vítimas trouxessem seus pertences de valor, como jóias, relógios e posteriormente eles pediam pra vítima comprar uma medicação em uma farmácia da cidade. A vítima descia e eles empreendiam fuga, sem agir com violência física. Iniciamos operação para prender esses estelionatários no dia 4 de outubro, após uma idosa ter feito registro da ocorrência onde foi vítima do grupo”, relatou o delegado André Davi.

Os suspeitos foram presos na manhã de terça-feira, 17, após a ação de inteligência da Polícia Civil. “Quando eles estavam empreendendo fuga, sentido Salvador/BA, nós efetuamos a abordagem no município de Itaporanga, na BR 101 e o grupo foi preso”, completou o delegado.

SSP