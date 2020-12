Polícia Civil procura por autor de feminicídio foragido da Justiça

Equipes da Polícia Civil de Nossa Senhora das Dores estão em busca de Denilson Dias dos Santos, conhecido como “Loucura”. Ele é apontado pelas investigações como o autor do feminicídio que vitimou Ladyslanne Viana dos Santos, no dia 26 de outubro deste ano. Contra ele, foi expedido, pela Justiça, um mandado de prisão temporária.

De acordo com a delegada Maria Zulnária, no dia do crime, os policiais foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de suposto suicídio. A vítima foi encontrada, já sem vida, na entrada da residência e com uma corda ao lado. O marido dela, o Denilson, teria sido o primeiro a encontrar o corpo.

Diante disso, ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. No depoimento, negou qualquer envolvimento com a morte da vítima, afirmando que saiu de casa e, ao retornar, a encontrou sem vida. Mas, as investigações reuniram indícios suficientes de que houve o feminicídio e que foi praticado pelo investigado.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária, aceita pela Justiça, e desde o dia 27 de outubro ele encontra-se foragido. A Polícia Civil pede que informações e denúncias que levem à localização de Denilson Dias dos Santos sejam repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP