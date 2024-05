A Polícia Civil procura pelo suspeito da tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, registrada em Itabaianinha, no dia 20 de abril deste ano, no povoado Munquem. Informações sobre a localização do investigado, Ítalo dos Santos, podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

De acordo com levantamentos policiais, dois irmãos eram os alvos da ação criminosa. Na ocasião, um veículo Fiat Uno chegou ao local onde as vítimas estavam e seus ocupantes efetuaram disparos contra a dupla.

Um dos irmãos morreu na cena do crime, enquanto o outro conseguiu fugir. As investigações mostraram que três suspeitos estavam no automóvel usado no delito. Até o momento, dois já foram presos, restando apenas Ítalo, que tem participação na tentativa de homicídio da vítima que sobreviveu.

Informações sobre a localização de Ítalo podem ser enviadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O denunciante não terá a sua identidade revelada.