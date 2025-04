Equipes das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora da Glória deflagraram, na manhã desta quarta-feira (2), uma operação para combater assaltos em Nossa Senhora Aparecida, com foco no povoado Arari. Durante a ação, houve confronto com um homem armado.

Segundo as investigações, o investigado possuía um histórico criminal extenso, incluindo condenações por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Além disso, ele era suspeito de envolvimento em vários roubos ocorridos na região.

A operação foi conduzida com base em investigações detalhadas e denúncias anônimas, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a segurança da comunidade.

Durante abordagem policial para prendê-lo, o investigado reagiu atirando. No revide, ele foi alvejado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população e orienta que informações sobre crimes sejam repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.