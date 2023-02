Polícia Civil recupera celular roubado em Cristinápolis

Policiais da Delegacia de Cristinápolis recuperaram um celular roubado no município e devolveram ao proprietário. Como resultado das investigações, o aparelho foi localizado em posse de um receptador no município de Umbaúba, nesta terça-feira, 14.

Segundo informações da polícia, o roubo ocorreu no final do ano passado na cidade de Cristinápolis, e foi cometido por um suspeito que portava arma de fogo. A vítima prestou um Boletim de Ocorrência e os procedimentos investigativos tiveram início.

Com as diligências realizadas, o celular foi localizado em posse de um receptador no município de Umbaúba, que vai responder na Justiça por receptação. No entanto, o autor do roubo não foi identificado ainda.

A Polícia solicita à população que repasse informações a respeito do responsável por esse crime, através do 181, Disque-Denúncia da Polícia Civil.