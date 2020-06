Policia Civil recupera celular roubado em Monte Alegre

Policiais Civis lotados na Delegacia de Polícia da cidade Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em recuperar um celular que havia sido roubado, no centro da cidade de Monte Alegre de Sergipe, no final do mês de outubro do ano passado.

Após a vítima registrar o Boletim de Ocorrência, foram oficiadas as operadoras de telefonia celular, a fim de prestarem informações sobre o possível uso do respectivo aparelho subtraído. De posse das informações fornecidas pelas operadoras, e após intenso trabalho investigativo, o celular foi localizado em posse de uma terceira pessoa, contra qual foi feito procedimento policial pelo crime de receptação.

Através da receptadora, foi possível identificar os meliantes que efetivamente cometeram o delito, os quais vieram a óbito recentemente após confronto com policiais. O Delegado Eurico Nascimento reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência, salientando que tal atitude possibilitou que apenas nos últimos 3 (três) meses, fossem recuperados 12 (doze) aparelhos de telefone celular pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

Com informações da PC