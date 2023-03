Polícia Civil recupera dois aparelhos celulares furtados em Propriá

Policiais civis da Delegacia de Propriá recuperaram dois aparelhos celulares objetos de furto em Propriá. Os suspeitos do crime serão indiciados, e os celulares devolvidos às vítimas. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (23).

De acordo com as informações policiais, as vítimas prestaram Boletim de Ocorrência diante do furto e, no curso das investigações, os suspeitos de ambos os casos foram indiciados e serão responsabilizados pelo crime.

Segundo a polícia, em menos de dois meses, seis aparelhos foram recuperados na cidade.

O delegado Marcos Carvalho, que esteve à frente das investigações, ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência na delegacia e a utilização do Disque Denúncia (181) para envio de informações anônimas sobre crimes.