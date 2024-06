Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá recuperam mais dois celulares fruto dos crimes de roubo e furto. Um dos celulares foi roubado, tendo sido localizado em Canhoba, enquanto o outro, furtado, foi localizado ainda em Propriá. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 11.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, a equipe já identificou dois investigados, os quais serão indiciados por furto e por receptação.Uma terceira pessoa estava de boa-fé. As vítimas estão sendo contatadas para restituição dos aparelhos.

As investigações continuam para recuperar outros aparelhos celulares furtados e roubados que possam ainda estar em uso. “Pois, em alguns casos há um desmanche do aparelho o que impossibilita a recuperação”, informou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.