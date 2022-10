Polícia Civil recupera moto roubada em Glória

Equipe de investigação da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória recebeu denúncia de uma moto roubada e, ao verificar, conseguiu prender em flagrante pelo crime de receptação LEANDRO AVILA DE JESUS SANTOS, o qual estava de posse do veículo sem a placa em sua residência, alegando que comprara na feira das trocas de Itabaiana.

Segundo apurado, no dia 01/10/2022 um mototaxista foi solicitado para uma corrida iniciando na Rodoviária Nova de Aracaju e tendo como destino o Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, quando foi anunciado o assalto por um homem em conluio com o passageiro, fugindo destino Loteamento Guajará, também em Nossa Senhor do Socorro.

A Polícia Civil pede que a população denuncie através do número 181 com o intuito de identificar todos os envolvidos.